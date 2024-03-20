У Фінляндії розслідують незаконне проникнення мігрантів у країну через кордон з РФ
Прикордонна служба Фінляндії розслідує близько 20 справ щодо організації незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією. Підозрюваними у незаконних перетинах кордону і трафікінгу є 35 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Йдеться про ситуації, коли прохачів притулку незаконно за гроші переправляють до пунктів призначення та оформлюють їм документи для в'їзду чи виїзду. Частина розслідуваних випадків пов'язана з переправленням нелегалів через Фінляндію до інших країн Європи.
Раніше фінська прикордонна служба заявляла, що контрабандисти здебільшого діють дистанційно з-за кордону. Проте серед підозрюваних є також особи, які перебувають у Фінляндії: це громадяни Іраку, Сирії та Росії. У багатьох випадках йдеться про організовану злочинність.
Більшість справ було відкрито у листопаді-грудні 2023 року, коли до Фінляндії через кордон з РФ прибула понад тисяча прохачів притулку з третіх країн. З серпня 2023 року до Фінляндії таким чином потрапили 1300 біженців із 29 країн.
Ситуація на фінсько-російському кордоні
Нагадаємо, минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у Росії. Тому всі автомобілі, які зареєстровані в країні-агресорі, мають залишити Фінляндію до 16 березня.
Наприкінці минулого року Фінляндія закрила всі переходи на своєму кордоні з Росією довжиною 1340 км на тлі кількості прибуваючих, які не мали дійсних документів для в'їзду до Європейського Союзу.
У лютому міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що Фінляндія не розглядає можливість відкриття пунктів пропуску на цьому етапі.
Там планують ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить фінській прикордонній владі блокувати прохачів притулку, які бажають в'їхати з території РФ.