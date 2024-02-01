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У Фінляндії пропонують не давати паспорти росіянам, але є нюанс

Фото: глава міноборони Фінляндії Антті Хяккянен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Глава міноборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає необхідним здійснити перехід до "принципу взаємності" під час видачі фінського паспорта, наголосивши на небезпеці Росії в даному питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у пресрелізі.

На думку Хяккянена, Фінляндія повинна забезпечити подвійне громадянство тільки громадянам тих країн, які дають подвійне громадянство фінам. На практиці це означало б, що росіянам більше не будуть надавати подвійне громадянство.

"Росія, яка веде загарбницьку війну в Україні, продемонструвала готовність використовувати різні слабкі місця, які вона здатна знайти в західних суспільствах. Ми не можемо дозволити собі поблажливе ставлення, незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордону, власність на нерухомість чи подвійне громадянство", - каже міністр оборони Фінляндії.

Наразі міждержавний договір про подвійне громадянство у РФ укладено лише з Таджикистаном, щодо інших країн йдеться про друге громадянство. При цьому Росія не забороняє фінам претендувати на другий, російський паспорт (не на громадянство - ред.).

"Система подвійного громадянства повинна бути реформована таким чином, щоб ефективно протидіяти різним спробам авторитарних країн впливати, а також запобігати іншим конфліктам інтересів", – йдеться у прес-релізі Хяккянена.

Варто зауважити, що Фінляндія 2023 року відмовила в отриманні паспорта 112 громадянам Російської Федерації.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

Також в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з росіянами щодо продажу нерухомості в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.

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Финляндия