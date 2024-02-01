У Фінляндії пропонують не давати паспорти росіянам, але є нюанс

На думку Хяккянена, Фінляндія повинна забезпечити подвійне громадянство тільки громадянам тих країн, які дають подвійне громадянство фінам. На практиці це означало б, що росіянам більше не будуть надавати подвійне громадянство.

"Росія, яка веде загарбницьку війну в Україні, продемонструвала готовність використовувати різні слабкі місця, які вона здатна знайти в західних суспільствах. Ми не можемо дозволити собі поблажливе ставлення, незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордону, власність на нерухомість чи подвійне громадянство", - каже міністр оборони Фінляндії.

Наразі міждержавний договір про подвійне громадянство у РФ укладено лише з Таджикистаном, щодо інших країн йдеться про друге громадянство. При цьому Росія не забороняє фінам претендувати на другий, російський паспорт (не на громадянство - ред.).

"Система подвійного громадянства повинна бути реформована таким чином, щоб ефективно протидіяти різним спробам авторитарних країн впливати, а також запобігати іншим конфліктам інтересів", – йдеться у прес-релізі Хяккянена.

Варто зауважити, що Фінляндія 2023 року відмовила в отриманні паспорта 112 громадянам Російської Федерації.