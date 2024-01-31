Минулого року Фінляндія відмовила в отриманні громадянства понад сотні росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Фінляндії .

Однак торік серед тих, хто отримав фінське громадянство, найбільше виявилося теж росіян - 1941 особа.

Далі йдуть громадяни Іраку (1557) і Сирії (844). Крім того, фінський паспорт отримали 320 українців. Загалом громадянство Фінляндії отримали понад 13 000 осіб.

Хто найбільше хотів отримати громадянство Фінляндії

На отримання громадянства було подано 18 000 тисяч заяв, що на 5 тисяч більше, ніж роком раніше.

Найбільше заяв подали громадяни Росії, Іраку, Сирії, Афганістану та Сомалі.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

Також в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з росіянами щодо продажу нерухомості в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.