Міноборони Фінляндії заборонило продавати росіянам нерухомість на сході країни

В уряді Фінляндії не схвалили три угоди з нерухомістю в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.

Про це заявив Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti .

За даними Міноборони, покупцем в угоді з нерухомістю могла б стати компанія, яка частково належить Росії. Зазначається, що продаж майна міг би ускладнити національну безпеку і ускладнити організацію національної оборони.

Міноборони пояснює два негативних рішення щодо угод з нерухомістю тим, що заявник не надав відомству необхідної інформації в процесі отримання дозволу.

Під час угод з нерухомістю в Соткамо нерухомість продавалася двічі між різними компаніями одного і того ж власника. Компанії, про які йдеться, належать фонду, зареєстрованому у Великій Британії, другою відповідальною особою якого є особа з країн, що не входять до ЄС.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

Також Повітовий суд Північної Карелії почав розглядати справу, згідно з якою чоловік намагався вивезти в Росію товари, що потрапляють під санкції.