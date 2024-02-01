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В Финляндии предлагают не давать паспорта россиянам, но есть нюанс

Фото: глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен считает необходимым совершить переход к "принципу взаимности" во время выдачи финского паспорта, подчеркнув опасность России в данном вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в пресс-релизе.

По мнению Хяккянена, Финляндия должна обеспечить двойное гражданство только гражданам стран, которые дают двойное гражданство финнам. На практике это означало бы, что русским больше не будут предоставлять двойное гражданство.

"Россия, ведущая захватническую войну в Украине, продемонстрировала готовность использовать различные слабые места, которые она способна найти в западных обществах. Мы не можем позволить себе снисходительное отношение, независимо от того, идет ли речь о безопасности границы, собственности на недвижимость или двойном гражданстве" - говорит министр обороны Финляндии.

На данный момент межгосударственный договор о двойном гражданстве в РФ заключен только с Таджикистаном, в отношении других стран речь идет о втором гражданстве. При этом Россия не запрещает финнам претендовать на второй, российский паспорт (не на гражданство - ред.).

"Система двойного гражданства должна быть реформирована таким образом, чтобы эффективно противодействовать различным попыткам авторитарных стран влиять, а также предотвращать другие конфликты интересов", - говорится в пресс-релизе Хяккянена.

Следует отметить, что Финляндия в 2023 году отказала в получении паспорта 112 гражданам Российской Федерации.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также в правительстве Финляндии не одобрили три соглашения с россиянами по продаже недвижимости в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантсе.

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Финляндия