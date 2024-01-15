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У Фінляндії хочуть ввести повну заборону на операції з нерухомістю для росіян

Фінляндія, Понеділок 15 січня 2024 18:22
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У Фінляндії хочуть ввести повну заборону на операції з нерухомістю для росіян Архівне фото: Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен (facebook com kokoomus)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Фінляндії розглядають можливість введення повної заборони на укладення угод у сфері нерухомості для росіян.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uutissuomalainen.

Зазначається, що Хяккянен хоче домогтися повної заборони на операції з нерухомістю для громадян Росії.

За його словами, у цьому питанні необхідно знайти правове рішення.

Хяккянен упевнений, що рішення можуть бути знайдені вже навесні. Він припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки таємниці вже проведених угод з нерухомістю.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з нерухомістю в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.

Також влада Фінляндії конфіскувала майно російського вченого і бізнесмена Бориса Альошина. Євросоюз цього літа ввів проти нього санкції.

А російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

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