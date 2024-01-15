В Финляндии хотят ввести полный запрет на операции с недвижимостью для россиян
В правительстве Финляндии рассматривают возможность введения полного запрета на заключение сделок в сфере недвижимости для россиян.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Uutissuomalainen.
Отмечается, что Хяккянен хочет добиться полного запрета на операции с недвижимостью для граждан России.
По его словам, в этом вопросе необходимо найти правовое решение.
Хяккянен уверен, что решения могут быть найдены уже весной. Он предположил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки тайны уже проведенных сделок с недвижимостью.
Финляндия и ее отношения с Россией
Недавно в правительстве Финляндии не одобрили три соглашения с недвижимостью в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантсе.
Также власти Финляндии конфисковали имущество российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина. Евросоюз этим летом ввел против него санкции.
А российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.
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