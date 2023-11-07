Фінляндія конфіскувала майно підсанкційного російського вченого Альошина

Влада Фінляндії конфіскувала майно російського вченого і бізнесмена Бориса Альошина. Євросоюз цього літа ввів проти нього санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зазначається, що судовий пристав конфіскував у Кіркконуммі об'єкти нерухомості росіянина Бориса Альошина.

Видання пише, що конфіскацію здійснили у вересні за ініціативою Міністерства закордонних справ Фінляндії. Згідно з рішенням судового пристава, в Альошина конфіскували дві сусідні ділянки з нерухомістю недалеко від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро.

Що відомо про Альошина

ЄС заніс 68-річного підприємця і вченого Бориса Альошина до санкційного списку влітку через аргесивну війну Росії проти України. Це рішення пояснюють тим, що Альошин працює в багатьох компаніях, пов'язаних із військовою промисловістю Росії.

Він є науковим і технологічним радником генерального директора компанії United Aircraft Corporation (UAC), яким володіє російська держава.

Дочірні підприємства цього концерну випускають, зокрема, винищувачі МіГ і "Сухой" для російської армії. Борис Альошин також голова ради директорів компанії "Кронштадт", що виробляє безпілотні військові дрони "Оріон" для армії Росії.

Росіянин розповідав про цілі купівлі нерухомості у Фінляндії

Yle пише, що Альошин надіслав Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки влітку 2020 року.

У заявці йдеться, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де любив переважно займатися риболовлею.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.