Фінляндія зробила заяву після падіння українських дронів

"Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці", - сказала міністр.

Вона наголосила, що "Україна має право захищатися".

"Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", - додала Валтонен.

Дрони у Фінляндії та заява Зеленського

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на південному сході країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни були українськими. За його словами, падіння БпЛА зафіксували поблизу міста Коувола, неподалік кордону з Росією.

У владі зазначили, що постраждалих немає. Дрони не збивали - вони впали самостійно.