Финляндия сделала заявление после падения украинских дронов

"Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности", - сказала министр.

Она подчеркнула, что "Украина имеет право защищаться".

"Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится влиять в России", - добавила Валтонен.

Дроны в Финляндии и заявление Зеленского

Напомним, 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны были украинскими. По его словам, падение БпЛА зафиксировали вблизи города Коувола, недалеко от границы с Россией.

Во власти отметили, что пострадавших нет. Дроны не сбивали - они упали самостоятельно.