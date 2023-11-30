Фінляндія зміцнила кордон із Росією і встановила подвійні загородження

Він пояснив, що в разі того, якщо до кордону з Фінляндією прибуватимуть мігранти, які не захочуть повернутися в РФ, то їм вкажуть шлях і направлять у тому напрямку.

"Ми сподіваємося, що російська влада подбає про цих людей, і що вони зможуть вирушити туди, звідки можна законними шляхами потрапити до Фінляндії. Якщо люди перебувають на російському боці, то вони потрапляють під російську юрисдикцію і контроль російської влади. Однак якщо виявиться, що хтось перебуває в особливо вразливому становищі, то ми виконаємо свій обов'язок і подбаємо про них", - сказав він.

Також Луккарі сказав, що в разі силового нападу мігрантів на кордон, прикордонники будуть змушені спочатку застосувати м'які засоби і постаратися взяти ситуацію під контроль.

Він уточнив, що робота Прикордонної служби передбачає сценарій зіткнення з агресією під час виконання службових обов'язків.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.