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Финляндия зафиксировала удар по военному кораблю РФ в Балтийском море

18:05 12.11.2026 Чт
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aimg Сергей Козачук
Финляндия зафиксировала удар по военному кораблю РФ в Балтийском море Фото: Финляндия обнаружила удар по кораблю ВМС РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
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В Балтийском море зафиксировали удар по русскому военному кораблю. Инцидент произошел накануне, 11 ноября, в районе Финского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным финских вооруженных сил, удар по российскому судну был обнаружен в среду, 11 ноября. В то же время в Хельсинки подчеркивают, что ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной.

"Финские вооруженные силы обнаружили удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и следят за развитием ситуации", - сообщил спикер Сил обороны Финляндии.

Он также подчеркнул, что непосредственной военной угрозы для страны пока нет.

Однако финские военные отказались раскрывать точное время, место происшествия и способ, которым зафиксировали попадание.

Пока официально неизвестно, что именно стало причиной взрыва и являются ли пострадавшие среди экипажа.

По информации эстонских медиа под удар попал небольшой корабль Военно-морского флота РФ.

Сообщается, что после инцидента судно смогло вернуться в порт в Санкт-Петербурге.

Напомним, что это уже не первый случай успешного поражения военных судов страны-агрессора за последнее время.

В частности, 11 ноября 2026 г. Силы обороны Украины поразили портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге.

Дроны Центра спецопераций "Альфа" атаковали ракетный корабль "Буян-М".

Также в августе 2026 года стало известно, что флот РФ мог остаться без двух кораблей для запуска "Калибров" в результате атаки на военно-морскую базу в Новороссийске, что подтвердили спутниковые снимки.

Ранее украинские военные проводили успешные операции против вражеского флота в Черном море.

Так, в июне украинские дроны подстрелили российский корабль в Крыму - тогда беспилотники Сил беспилотных систем поразили пограничный сторожевой корабль класса "Светляк" и ряд других объектов противника.

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