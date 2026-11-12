Финляндия зафиксировала удар по военному кораблю РФ в Балтийском море

В Балтийском море зафиксировали удар по русскому военному кораблю. Инцидент произошел накануне, 11 ноября, в районе Финского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным финских вооруженных сил, удар по российскому судну был обнаружен в среду, 11 ноября. В то же время в Хельсинки подчеркивают, что ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной.

"Финские вооруженные силы обнаружили удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и следят за развитием ситуации", - сообщил спикер Сил обороны Финляндии.

Он также подчеркнул, что непосредственной военной угрозы для страны пока нет.

Однако финские военные отказались раскрывать точное время, место происшествия и способ, которым зафиксировали попадание.

Пока официально неизвестно, что именно стало причиной взрыва и являются ли пострадавшие среди экипажа.

По информации эстонских медиа под удар попал небольшой корабль Военно-морского флота РФ.

Сообщается, что после инцидента судно смогло вернуться в порт в Санкт-Петербурге.