Фінляндія залишить РФ без частини західного інтернету

З наступного року Фінляндія припинить обслуговування опор ліній електропередач (ЛЕП), через які до Росії надходить частина каналів закордонного інтернет-трафіку. Відповідне попередження фінська енергетична компанія Fingrid надіслала російським операторам зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Джерела видання на телекомунікаційному ринку РФ стверджують, що фіни планують відключити волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ), а опори - повністю демонтувати. Інший співрозмовник видання пояснив, що через припинення постачання електроенергії до Фінляндії з 2022 року обслуговувати опори лише для операторів зв’язку стало невигідним як для Fingrid, так і для російських компаній.

При цьому після 2022 року близько 60–70 % закордонного інтернет-трафіку припадає на транзит через Фінляндію. Ще один співрозмовник на мережевому ринку зазначив, що через ЛЕП проходить до 30 % усіх ліній зв’язку з Фінляндією.

При цьому, за інформацією джерела видання, російські оператори наразі ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо надання альтернативних маршрутів.