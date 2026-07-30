ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фінляндія залишить РФ без частини західного інтернету

06:50 30.07.2026 Чт
2 хв
Як сусідня країна зможе вплинути на доступ росіян в західний сегмент інтернету?
aimg Пилип Бойко
Фінляндія залишить РФ без частини західного інтернету Фото: молоді люди за ПК (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

З наступного року Фінляндія припинить обслуговування опор ліній електропередач (ЛЕП), через які до Росії надходить частина каналів закордонного інтернет-трафіку. Відповідне попередження фінська енергетична компанія Fingrid надіслала російським операторам зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Джерела видання на телекомунікаційному ринку РФ стверджують, що фіни планують відключити волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ), а опори - повністю демонтувати. Інший співрозмовник видання пояснив, що через припинення постачання електроенергії до Фінляндії з 2022 року обслуговувати опори лише для операторів зв’язку стало невигідним як для Fingrid, так і для російських компаній.

При цьому після 2022 року близько 60–70 % закордонного інтернет-трафіку припадає на транзит через Фінляндію. Ще один співрозмовник на мережевому ринку зазначив, що через ЛЕП проходить до 30 % усіх ліній зв’язку з Фінляндією.

При цьому, за інформацією джерела видання, російські оператори наразі ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо надання альтернативних маршрутів.

Ще актуальні новини про інтернет у РФ

У Росії засновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму. Його вже оголосили в міжнародний розшук.

А під санкції ЄС потрапила російська технологічна компанія VK. Також обмеження запровадили й проти компанії "Комунікаційна платформа", яка керує державним застосунком Max. Обидві компанії звинувачуються у стеженні за користувачами на користь спецслужб РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Інтернет Російська Федерація
Новини
Під ударом Київ, Вінниця, Львів і не тільки: що відомо про обстріл України
Під ударом Київ, Вінниця, Львів і не тільки: що відомо про обстріл України
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр