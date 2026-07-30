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Финляндия оставит РФ без части западного интернета

06:50 30.07.2026 Чт
2 мин
Как соседняя страна сможет оказать влияние на доступ россиян в западный сегмент интернета?
aimg Филипп Бойко
Финляндия оставит РФ без части западного интернета Фото: молодые люди за ПК (Getty Images)
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Со следующего года Финляндия прекратит обслуживание опор линий электропередач (ЛЭП), через которые в Россию поступает часть каналов зарубежного интернет-трафика. Соответствующее предупреждение финская энергетическая компания Fingrid направила российским операторам связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Источники издания на телекоммуникационном рынке РФ утверждают, что финны планируют отключить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), а опоры – полностью демонтировать. Другой собеседник пояснил, что из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодным как для Fingrid, так и для российских компаний.

При этом после 2022 года около 60-70% зарубежного интернет-трафика приходится на транзит через Финляндию. Еще один собеседник на сетевом рынке отметил, что через ЛЭП проходит до 30% всех линий связи с Финляндией.

При этом, по информации источника издания, российские операторы ведут переговоры с финскими телекоммуникационными компаниями по предоставлению альтернативных маршрутов.

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