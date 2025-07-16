Фінляндія позбавила росіян і білорусів прав на нерухомість: що змінилось з 15 липня
У Фінляндії з 15 липня офіційно запроваджено заборону на операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд пояснює це рішення необхідністю посилити безпеку країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Фінляндії Антті Едварда Гяккянена в соціальній мережі Х.
15 липня 2025 року у Фінляндії офіційно набула чинності заборона на купівлю та інші операції з нерухомістю громадянами Росії та Білорусі.
Антті Гяккянен зазначив, що почавши працювати в Міністерстві оборони, він побачив серйозну загрозу з боку росіян та білорусів безпеці країни і тому близько двох років тому ініціював підготовку заборони.
Відповідна постанова була ухвалена Урядом країни, і, як підкреслюють посадовці, ця реформа є важливим кроком для зміцнення національної безпеки.
"Я дуже радий, що цей закон зрештою був ухвалений і саме сьогодні вступає в дію. Його головна мета - посилити безпеку Фінляндії та підготувати країну до можливих спроб впливу з боку іноземних держав", - наголосив Антті Гяккянен.
За словами представника Міністерства оборони, потреба у такій забороні існувала вже давно, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Однак з різних причин на той момент цю проблему офіційно не визнали, і законодавчі зміни не готувалися. Зокрема, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що такої реформи нібито не потрібно.
Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю та має на меті зменшити ризики, пов’язані з потенційним використанням об’єктів для підривної діяльності або шпигунства.
Таким чином, Фінляндія продовжує системно посилювати заходи національної безпеки на тлі триваючої агресії Росії проти України.
Нагадаємо, Фінляндія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни. Він стане чинним в січні 2026-го.
Наразі вихід з Оттавської конвенції вже схвалили Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща, посилаючись на посилення військової загрози з боку Росії.
В середині червня вихід з конвенції підтримав парламент Фінляндії.
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