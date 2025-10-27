ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Финляндия заблокировала россиянам покупку недвижимости из-за рисков для нацбезопасности

Финляндия, Понедельник 27 октября 2025 11:19
UA EN RU
Финляндия заблокировала россиянам покупку недвижимости из-за рисков для нацбезопасности Фото: Антти Хяккянен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Министерстве обороны Финляндии заблокировали 11 сделок по приобретению недвижимости гражданами третьих стран, среди которых были и граждане России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен отказал в согласовании запросов на покупку недвижимости гражданами России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Речь шла о различных типах объектов - от жилых и дачных домов до помещений для ведения бизнеса.

"Недвижимость - это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отклоняем сделки по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально затруднять организацию национальной обороны", - отметил Хяккянен.

Напомним, в Финляндии с 15 июля официально введен запрет на операции с недвижимостью для граждан России и Беларуси. Правительство объясняет это решение необходимостью усилить безопасность страны.

Заметим, что страна планировала и в дальнейшем расширять список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Заметим, что граница между Финляндией и Россией закрыта уже несколько лет.

Кроме того, как известно, Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Российская Федерация
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию