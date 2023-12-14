Фінляндія вирішила закрити кордон із Росією на місяць

У заяві зазначається, що відповідне рішення набуде чинності із завтрашнього дня, 15 грудня.

Також на позачерговому засіданні уряду країни погодили, що заяви про надання міжнародного захисту не прийматимуться у пунктах пропуску на фінсько-російському кордоні.

Що передувало

Перед цим сьогодні було відкрито для руху прикордонні пункти Ваалімаа та Ніїралу. Фінська влада планувала поступово зняти обмеження на прикордонний рух на сухопутному кордоні з РФ і моніторити наслідки послаблень.

При цьому Гельсінкі наголошує, що, як з'ясувалося, 14 грудня було зафіксовано сплеск кількості мігрантів та прохачів притулку.

"Це ознака того, що російська влада продовжує гібридну операцію проти Фінляндії. Це те, чого Фінляндія не потерпить", - заявив міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

На думку фінської влади, такому типу в'їзду до Фінляндії з нелегальною імміграцією сприяла іноземна влада або інші суб'єкти, і є перспектива ескалації, що "представляє серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку у Фінляндії".

Таким чином фінська влада вирішила знову закрити пункти Ваалімаа та Ніірале на кордоні.

"В результаті заяви про надання міжнародного захисту на зовнішніх кордонах Фінляндії прийматимуться лише пунктами перетину кордону в аеропортах та морських портах", - йдеться у заяві уряду.

Фінляндія закриває кордони із Росією

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову вирішили закрити.