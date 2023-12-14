Финляндия решила закрыть границу с Россией на месяц

В заявлении отмечается, что соответствующее решение вступит в силу с завтрашнего дня, 15 декабря.

Также на внеочередном заседании правительства страны согласовали, что заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе.

Что предшествовало

Перед этим сегодня были открыты для движения пограничные пункты Ваалимаа и Ниирала. Финские власти планировали постепенно снять ограничения на приграничное движение на сухопутной границе с РФ и мониторить последствия послаблений.

При этом Хельсинки подчеркивает, что, как выяснилось, 14 декабря был зафиксирован всплеск количества мигрантов и просителей убежища.

"Это признак того, что российские власти продолжают гибридную операцию против Финляндии. Это то, чего Финляндия не потерпит", - заявил министр внутренних дел Мари Рантанен.

По мнению финских властей, такому типу въезда в Финляндию с нелегальной иммиграции способствовали иностранные власти или другие субъекты, и есть перспектива эскалации, что "представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии".

Таким образом финские власти решили снова закрыть пункты Ваалимаа и Ниирале на границе.

"В результате заявления о предоставлении международной защиты на внешних границах Финляндии будут приниматься только пунктами пересечения границы в аэропортах и морских портах", - говорится в заявлении правительства.

Финляндия закрывает границы с Россией

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Но уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их повторно решили закрыть.