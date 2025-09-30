Фінляндія відправить до Данії свій контингент для протидії дронам, - Стубб

Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам
Як повідомляє РБК-Україна, про це фінський президент Александр Стубб написав у Twitter.
"Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях щодо захисту повітряного простору та протидії гібридним діям, які ми спостерігали протягом останніх днів і тижнів. Щоб надати конкретну підтримку, Фінляндія сьогодні ухвалила рішення про розгортання контингенту протидії безпілотним літальним апаратам у Данії", - зазначив Стубб.
За його словами, фінська прикордонна служба також надасть підтримку власними силами.
Стубб зазначив, що такі дії Фінляндії є "чудовим прикладом конкретної співпраці між північними країнами".
"Ми надалі узгоджуватимемо наші підходи до протидії гібридним загрозам та сприятимемо розвитку можливостей в Європі", - додав він.
У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі перетнули близько 20 російських безпілотників, більшість із яких стартували з території Білорусі. Чотири дрони було збито, а пізніше, 12 вересня, польська влада уточнила, що загалом атака проводилася 21 дроном.
Міністерство оборони Румунії повідомило, що винищувачі F-16 зафіксували дрон у національному повітряному просторі та супроводжували його на відстані близько 20 км від прикордонного села, після чого об’єкт зник із радарів.
У період із 23 по 25 вересня тимчасово закривалися аеропорти Данії через дрони, зафіксовані в повітряному просторі країни. Поки не відомо, хто саме їх запустив, розслідування веде поліція Данії.
Також Норвегія закрила повітряний простір над аеропортом Осло через появу невідомих безпілотників. Рейси довелося перенаправляти в інші аеропорти.
Крім того, невідомі дрони помітили в Німеччині, над федеральною землею Шлезвіг-Гольштейн, у зв’язку з чим місцева поліція посилила заходи безпеки.