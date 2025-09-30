Финляндия отправит в Данию свой контингент для противодействия дронам, - Стубб

Финляндия развернет в Дании свой контингент для противодействия беспилотникам
Как сообщает РБК-Украина, об этом финский президент Александр Стубб написал в Twitter.
"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель. Чтобы оказать конкретную поддержку, Финляндия сегодня приняла решение о развертывании контингента противодействия беспилотным летательным аппаратам в Дании", - отметил Стубб.
По его словам, финская пограничная служба также окажет поддержку собственными силами.
Стубб отметил, что такие действия Финляндии являются "прекрасным примером конкретного сотрудничества между северными странами".
"Мы в дальнейшем будем согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию возможностей в Европе", - добавил он.
В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около 20 российских беспилотников, большинство из которых стартовали с территории Беларуси. Четыре дрона были сбиты, а позже, 12 сентября, польские власти уточнили, что всего атака проводилась 21 дроном.
Министерство обороны Румынии сообщило, что истребители F-16 зафиксировали дрон в национальном воздушном пространстве и сопровождали его на расстоянии около 20 км от пограничного села, после чего объект исчез с радаров.
В период с 23 по 25 сентября временно закрывались аэропорты Дании из-за дронов, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Пока не известно, кто именно их запустил, расследование ведет полиция Дании.
Также Норвегия закрыла воздушное пространство над аэропортом Осло из-за появления неизвестных беспилотников. Рейсы пришлось перенаправлять в другие аэропорты.
Кроме того, неизвестные дроны заметили в Германии, над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн, в связи с чем местная полиция усилила меры безопасности.