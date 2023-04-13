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Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО

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Фінляндія, Четвер 13 квітня 2023 19:31
Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО Фото: Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО (twitter.com/COM_SNMG1)
Автор: Тетяна Степанова

У Фінській затоці поблизу Росії відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями НАТО. Це перші військові навчання цієї скандинавської країни після її вступу до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як повідомляє видання, у середу, 13 квітня, німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.

На обох суднах було близько 400 членів екіпажу. Фрегати озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.

"Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь", - заявив начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.

А 5 квітня Фінляндія завершила процес вступ до НАТО. Уряд країни ввів у дію договір з Альянсом.

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