Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО
У Фінській затоці поблизу Росії відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями НАТО. Це перші військові навчання цієї скандинавської країни після її вступу до Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Як повідомляє видання, у середу, 13 квітня, німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.
На обох суднах було близько 400 членів екіпажу. Фрегати озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.
"Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь", - заявив начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.
Welcome to our group. #FinlandNATO MHC PURUNPÄÄ conducted excellent training with #SNMG1 in the Bay of Finland. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/MpO0xbN4tW— COM SNMG1 (@COM_SNMG1) April 13, 2023
Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.
А 5 квітня Фінляндія завершила процес вступ до НАТО. Уряд країни ввів у дію договір з Альянсом.
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