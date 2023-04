Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО

Як повідомляє видання, у середу, 13 квітня, німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.

На обох суднах було близько 400 членів екіпажу. Фрегати озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.

"Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь", - заявив начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.

Welcome to our group. #FinlandNATO MHC PURUNPÄÄ conducted excellent training with #SNMG1 in the Bay of Finland. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/MpO0xbN4tW