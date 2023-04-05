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Останній крок. Уряд Фінляндії ухвалив постанову про вступ до НАТО

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Гельсінкі, Середа 05 квітня 2023 14:44
Останній крок. Уряд Фінляндії ухвалив постанову про вступ до НАТО Фото: Фінляндія ввела у дію договір про вступ до НАТО (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія завершила процес вступ до НАТО. Уряд країни ввів у дію договір з Північноатлантичним альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Фінляндії.

Ухваленою постановою уряд Фінляндії увів у дію Північноатлантичний договір зі змінами, протоколами про приєднання та акт про введення в дію положень законодавчого характеру НАТО.

Цей документ завершує вступ Фінляндії до НАТО на національному рівні. Відтепер Північноатлантичний договір інтегрується у фінське законодавство.

Нагадаємо, вчора Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.

Варто зазначити, що після вступу Фінляндії до НАТО кордон Росії з альянсом збільшився.

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