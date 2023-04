Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО

Как сообщает издание, в среду, 13 апреля, немецкий и португальский фрегаты морских сил быстрого реагирования НАТО после совместных учений с финскими моряками пришвартовались в Хельсинки.

На обоих судах было около 400 членов экипажа. Фрегаты, вооруженные носовой пушкой, морскими и зенитными ракетами, несут на себе вертолет и противолодочную систему. Эти суда являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО.

"Мы, пожалуй, первое подразделение по оборонным силам, которое принимает визит как государство-член НАТО. Для нас это, конечно, большая честь", - заявил начальник штаба береговых ВМС Финляндии, командующий Ян-Эрик Айтос.

Welcome to our group. #FinlandNATO MHC PURUNPÄÄ предпринимался excelent training with #SNMG1 в Bay of Finland.