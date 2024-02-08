Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією ще на два місяці

Згідно з попередніми рішеннями, закриття мало закінчитися в неділю, 11 лютого.

Закриття було обґрунтовано тим, що Росія переправляє прохачів притулку на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

30 листопада минулого рокуФінляндія вирішила закрити усі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

13 грудня уряд переглянув своє рішення та відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Вже у січні цього року уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією щонайменше до 11 лютого.

До речі, прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

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