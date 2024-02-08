Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на два месяца

Согласно предыдущим решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля.

Закрытие было обосновано тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказать давление на Финляндию.

Закрытие границ Финляндии с Россией

30 ноября прошлого года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

Уже в январе этого года правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией по меньшей мере до 11 февраля.

К слову, премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

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