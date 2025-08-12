Фінляндія планує зменшити підтримку біженців: що буде з українцями

Уряд Фінляндії розглядає ініціативу Міністра фінансів Ріїкки Пурри щодо скасування фінансової компенсації муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців і шукачів притулку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Yle.
Міністр фінансів Ріїкка Пурра запропонувала скасувати виплати муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців. Це частина бюджетного плану на 2026 рік і дозволить зекономити понад 317 мільйонів євро за два роки.
Компенсації нині спрямовуються на такі послуги:
За оцінками, цього року на українців припадає дві третини, а наступного - до 75% витрат на інтеграційні послуги. Зараз в країні під тимчасовим захистом проживає майже 46 тисяч українців.
Мікко Харконен з Асоціації місцевих та регіональних органів влади попереджає: навіть після скасування компенсацій муніципалітети мають самостійно фінансувати послуги - наприклад, за рахунок підвищення податків або скорочення інших програм.
Тіїна Рахімі Ахмаді, менеджерка інтеграційних служб міста Турку, висловила занепокоєння, що відсутність фінансування ускладнить інтеграцію біженців. Без участі у житті громади погіршуються мовні навички, а безробіття може тривати довго.
Парламент Фінляндії ухвалить бюджет з урахуванням цієї пропозиції після завершення осінніх консультацій.
