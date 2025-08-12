UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Фінляндія планує зменшити підтримку біженців: що буде з українцями

Що може змінитись для біженців у Фінляндії (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд Фінляндії розглядає ініціативу Міністра фінансів Ріїкки Пурри щодо скасування фінансової компенсації муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців і шукачів притулку.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Yle.

Уряд хоче зекономити понад €317 млн, скасовуючи компенсації

Міністр фінансів Ріїкка Пурра запропонувала скасувати виплати муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців. Це частина бюджетного плану на 2026 рік і дозволить зекономити понад 317 мільйонів євро за два роки.

На що йдуть компенсації

Компенсації нині спрямовуються на такі послуги:

  • мовна підготовка;
  • підтримка у працевлаштуванні;
  • курси адаптації до фінського суспільства.

За оцінками, цього року на українців припадає дві третини, а наступного - до 75% витрат на інтеграційні послуги. Зараз в країні під тимчасовим захистом проживає майже 46 тисяч українців.

Відповідальність залишається за муніципалітетами

Мікко Харконен з Асоціації місцевих та регіональних органів влади попереджає: навіть після скасування компенсацій муніципалітети мають самостійно фінансувати послуги - наприклад, за рахунок підвищення податків або скорочення інших програм.

Ризики для інтеграції

Тіїна Рахімі Ахмаді, менеджерка інтеграційних служб міста Турку, висловила занепокоєння, що відсутність фінансування ускладнить інтеграцію біженців. Без участі у житті громади погіршуються мовні навички, а безробіття може тривати довго.

Остаточне рішення - після осінніх переговорів

Парламент Фінляндії ухвалить бюджет з урахуванням цієї пропозиції після завершення осінніх консультацій.

Читайте також про те, що у Німеччині кількість українських біженців, які офіційно працюють і сплачують внески до системи соціального страхування, сягнула майже 272 тисяч осіб. Це на 80 тисяч більше, ніж торік.

Раніше ми писали про те, що частка українців, які хочуть повернутись із-за кордону, цього року зросла до 64% - порівняно з 55% у 2024-му. Водночас цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році, коли намір повернення висловлювали 75% опитаних.

Фінляндія