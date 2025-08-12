Финляндия планирует уменьшить поддержку беженцев: что будет с украинцами

Правительство хочет сэкономить более €317 млн, отменяя компенсации

Министр финансов Риикка Пурра предложила отменить выплаты муниципалитетам, которые покрывают расходы на интеграцию беженцев. Это часть бюджетного плана на 2026 год и позволит сэкономить более 317 миллионов евро за два года.

На что идут компенсации

Компенсации сейчас направляются на такие услуги:

языковая подготовка;

поддержка в трудоустройстве;

курсы адаптации к финскому обществу.

По оценкам, в этом году на украинцев приходится две трети, а в следующем - до 75% расходов на интеграционные услуги. Сейчас в стране под временной защитой проживает почти 46 тысяч украинцев.

Ответственность остается за муниципалитетами

Микко Харконен из Ассоциации местных и региональных органов власти предупреждает: даже после отмены компенсаций муниципалитеты должны самостоятельно финансировать услуги - например, за счет повышения налогов или сокращения других программ.

Риски для интеграции

Тиина Рахими Ахмади, менеджер интеграционных служб города Турку, выразила обеспокоенность, что отсутствие финансирования усложнит интеграцию беженцев. Без участия в жизни общества ухудшаются языковые навыки, а безработица может длиться долго.

Окончательное решение - после осенних переговоров

Парламент Финляндии примет бюджет с учетом этого предложения после завершения осенних консультаций.