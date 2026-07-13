Бункери з басейнами та атракціонами. Фінляндія підготувалася на випадок ядерного удару РФ

Британська газета The Times опублікувала матеріал про систему цивільної оборони Фінляндії, наголосивши на високому рівні готовності країни до можливих військових загроз, включаючи сценарій застосування ядерної зброї.

Особливу увагу журналісти приділили Гельсінкі, де протягом десятиліть створювалася масштабна мережа підземних споруд, здатних за короткий термін перетворитися на притулки для мешканців міста.

У публікації наголошується, що більшість таких об'єктів у мирний час використовують як звичайну міську інфраструктуру.

Під землею розташовані басейни, спортивні комплекси, ігрові майданчики, паркування та інші громадські простори.

Однак за потреби вони можуть бути оперативно переобладнані для захисту населення.

Що знаходиться під Гельсінкі

За даними The Times, підземна інфраструктура фінської столиці оснащена автономними системами електропостачання, вентиляції та водопостачання. Завдяки цьому притулку здатні функціонувати тривалий час, незалежно від зовнішніх умов.

Газета наголошує, що подібна система створювалася не останніми роками, а є результатом багаторічної державної політики у сфері цивільної оборони. Фінська влада послідовно розвивала мережу захисних споруд ще з часів Холодної війни, регулярно модернізуючи її.