Бункеры с бассейнами и аттракционами. Финляндия подготовилась на случай ядерного удара РФ

Финляндия создала одну из самых развитых систем гражданской защиты в Европе, которая позволяет в кратчайшие сроки укрыть большую часть населения столицы в случае военной угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
Британская газета The Times опубликовала материал о системе гражданской обороны Финляндии, отметив высокий уровень готовности страны к возможным военным угрозам, включая сценарий применения ядерного оружия.
Особое внимание журналисты уделили Хельсинки, где на протяжении десятилетий создавалась масштабная сеть подземных сооружений, способных в короткие сроки превратиться в убежища для жителей города.
В публикации отмечается, что большинство таких объектов в мирное время используется как обычная городская инфраструктура.
Под землей расположены бассейны, спортивные комплексы, игровые площадки, парковки и другие общественные пространства.
Однако при необходимости они могут быть оперативно переоборудованы для защиты населения.
По данным The Times, подземная инфраструктура финской столицы оснащена автономными системами электроснабжения, вентиляции и водоснабжения. Благодаря этому убежища способны функционировать длительное время независимо от внешних условий.
Газета подчеркивает, что подобная система создавалась не в последние годы, а является результатом многолетней государственной политики в сфере гражданской обороны. Финские власти последовательно развивали сеть защитных сооружений еще со времен Холодной войны, регулярно модернизируя ее.
Напоминаем, что Польша и Франция сделали еще один шаг к углублению сотрудничества в сфере безопасности, проведя в Париже первое заседание совместной группы по вопросам ядерного взаимодействия. В ходе встречи представители двух стран обсудили координацию усилий, направленных на укрепление оборонного потенциала Европы и усиление безопасности на континенте.