Уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України
В уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.
"Завдання пов'язане з реалізацією державної програми. Відповідно, уряд у співпраці з бізнесом і мережею Team Finland готує національний план участі Фінляндії у відновленні України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що східне управління Міністерства закордонних справ Фінляндії несе основну відповідальність за складання плану та його узгодження з відповідними державними органами та суб'єктами бізнесу.
"Наша тверда підтримка України, яка є об'єктом агресивної війни Росії, триває. Водночас ми готуємося відновити незалежну та демократичну Україну, і тут важлива тісна та планомірна співпраця між різними сторонами", - каже міністр Вілле Тавіо.
Деталі плану з відновлення України
На першому етапі підготовки плану реконструкції Міністерство закордонних справ Фінляндії тісно співпрацює з Міністерством праці та економіки Фінляндії та Міністерством державних фінансів Фінляндії.
Мета полягає в тому, щоб зміцнити консультаційні послуги для фінських компаній і ділового світу, а також знайти фінансові рішення, які полегшать участь компаній у відновленні України.
"На другому етапі має бути складено довгостроковий план, який включатиме, серед іншого, огляд використання коштів співробітництва з метою розвитку", - додали в МЗС країни.
Загальна допомога від Фінляндії
Фінляндія підтримала Україну на загальну суму 1,7 млрд євро з початку агресивної війни Росії з лютого 2022 року.
Підтримку надавали через співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу, а також цивільну та оборонну матеріальну підтримку.
Нагадаємо, що на початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.
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