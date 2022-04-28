Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.

Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinki Times.