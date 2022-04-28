Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.
Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsinki Times.
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует издание заявление Туппурайнен.
По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.
Напомним, накануне Польша предложила штрафовать те страны ЕС, которые согласились оплачивать газ рублями.
Отметим, ранее от оплаты газа рублями отказался Азербайджан.
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