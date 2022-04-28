ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях

Новина українською →
Варшава, Четверг 28 апреля 2022 15:27
Польша предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях Фото: министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен наказать страны, которые используют рубли для оплаты российского газа. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что больше всего сопротивляются санкциям Австрия, Германия и Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны-члены ЕС, похоже, расходятся во мнениях относительно того, как им продолжать платить за газ, не нарушая европейские санкции, введенные в связи с вторжением России в Украину.

Польша, один из самых стойких сторонников санкций против Москвы в ЕС, говорит, что блок должен полностью запретить закупки российского газа.

"Сегодня не хватает полных санкций по газу, которые решили бы проблему с "Газпромом", проблему со следованием санкциям на 100%. Мы ожидаем этих санкций", - заявила Анна Москва.

Она добавила, что основными государствами-членами ЕС, сопротивляющимися более жестким газовым санкциям в отношении России, являются Австрия, Германия и Венгрия.

"Мы рассчитываем, что будут последствия для этих стран (которые платят в рублях) и что в результате они перестанут платить в рублях", - сказала она.

Новая российская система платежей за газ, включающая открытие счетов в "Газпромбанке", где платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли, предлагает пространство для маневра, которое может позволить некоторым странам продолжать покупать российский газ, разрушая единый фронт блока против Москвы.

Напомним, Польша предложит Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги