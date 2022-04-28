Польша предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях

Европейский союз должен наказать страны, которые используют рубли для оплаты российского газа. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что больше всего сопротивляются санкциям Австрия, Германия и Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны-члены ЕС, похоже, расходятся во мнениях относительно того, как им продолжать платить за газ, не нарушая европейские санкции, введенные в связи с вторжением России в Украину.

Польша, один из самых стойких сторонников санкций против Москвы в ЕС, говорит, что блок должен полностью запретить закупки российского газа.

"Сегодня не хватает полных санкций по газу, которые решили бы проблему с "Газпромом", проблему со следованием санкциям на 100%. Мы ожидаем этих санкций", - заявила Анна Москва.

Она добавила, что основными государствами-членами ЕС, сопротивляющимися более жестким газовым санкциям в отношении России, являются Австрия, Германия и Венгрия.

"Мы рассчитываем, что будут последствия для этих стран (которые платят в рублях) и что в результате они перестанут платить в рублях", - сказала она.

Новая российская система платежей за газ, включающая открытие счетов в "Газпромбанке", где платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли, предлагает пространство для маневра, которое может позволить некоторым странам продолжать покупать российский газ, разрушая единый фронт блока против Москвы.

Напомним, Польша предложит Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.