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Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями

Фото: Фінляндія не платитиме Росії за газ рублями (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями. Крім того, Гельсінкі постарається відмовитися від енергоносіїв з Росії якомога швидше.

Про це заявила міністр Європи Фінляндії Тітті Туппурайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsinki Times.

"Ми прийняли рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться платити в рублях. Рішення було прийнято ще на початку квітня", - цитує видання заяву Туппурайнен.

За її словами, позиція Фінляндії щодо Росії залишається гранично ясною-Гельсінкі підтримує санкції проти Москви. Крім того, фінський уряд готовий ввести обмеження і по газу.

Нагадаємо, напередодні Польща запропонувала штрафувати ті країни ЄС, які погодилися оплачувати газ рублями.

Зазначимо, раніше від оплати газу рублями відмовився Азербайджан.

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