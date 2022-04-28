Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями. Крім того, Гельсінкі постарається відмовитися від енергоносіїв з Росії якомога швидше.
Про це заявила міністр Європи Фінляндії Тітті Туппурайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsinki Times.
"Ми прийняли рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться платити в рублях. Рішення було прийнято ще на початку квітня", - цитує видання заяву Туппурайнен.
За її словами, позиція Фінляндії щодо Росії залишається гранично ясною-Гельсінкі підтримує санкції проти Москви. Крім того, фінський уряд готовий ввести обмеження і по газу.
Нагадаємо, напередодні Польща запропонувала штрафувати ті країни ЄС, які погодилися оплачувати газ рублями.
Зазначимо, раніше від оплати газу рублями відмовився Азербайджан.
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