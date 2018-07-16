Одну из главных улиц Хельсинки пытались захватить неизвестные
Улицу пыталась захватить группа из 20 человек
Полиция сообщила, что в столице Финляндии Хельсинки группа неустановленных лиц из 20 человек хотела захватить улицу Маннерхейминтие - одну из центральных улиц столицы. Об этом сообщает издание Yle.
Отметим, что сегодня в городе прошла встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
"Полиция сообщила, что в центре Хельсинки задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие", - сообщает издание.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Хельсинки (Финляндия) проходят акции протеста перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. На месте проведения акции собрались около 2500 человек, однако большинство из них туристы.
Отмечалось, что акцию протеста в парке Эспланада проводит международная правозащитная организация Amnesty International.
Активисты призвали Трампа и Путина обеспечить соблюдение прав человека в своих странах. Кроме того, присутствуют протестовали против политики обоих президентов.
На одном из баннеров было указано требование прекратить незаконную оккупацию Крыма.