Одну из главных улиц Хельсинки пытались захватить неизвестные

Улицу пыталась захватить группа из 20 человек

Полиция сообщила, что в столице Финляндии Хельсинки группа неустановленных лиц из 20 человек хотела захватить улицу Маннерхейминтие - одну из центральных улиц столицы. Об этом сообщает издание Yle.

Отметим, что сегодня в городе прошла встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Полиция сообщила, что в центре Хельсинки задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие", - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Хельсинки (Финляндия) проходят акции протеста перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. На месте проведения акции собрались около 2500 человек, однако большинство из них туристы.

Отмечалось, что акцию протеста в парке Эспланада проводит международная правозащитная организация Amnesty International.

Активисты призвали Трампа и Путина обеспечить соблюдение прав человека в своих странах. Кроме того, присутствуют протестовали против политики обоих президентов.

На одном из баннеров было указано требование прекратить незаконную оккупацию Крыма.