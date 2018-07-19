Фінляндія оплатила зустріч Трампа і Путіна

Прем'єр Фінляндії не уточнив суму витрат на саміт

Прем'єр-міністр Фінляндії Юхе Сіпіля заявив, що зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі оплатив уряд Фінляндії, передає видання Yle.

Голова фінського уряду не уточнив, про яку саме суму йдеться.

"Витрати на саміт президентів США і Росії взяла на себе Державна рада (уряд Фінляндії, - ред.)", - зазначає видання.

Прем'єр Фінляндії вважає, що саміт голів США та Росії лише зміцнив репутацію держави, а самі президенти виглядали задоволеними цією зустріччю.

Сіпіля зазначив, що приїзд 1500 журналістів до столиці держави коштував порівняно дешево з точки зору поліпшення іміджу Фінляндії за кордоном.

Нагадаємо, за повідомленням місцевої поліції, у Гельсінкі група невстановлених осіб з 20 осіб хотіла захопити вулицю Маннерхеймінтіе - одну з центральних вулиць столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, у центрі Гельсінкі у день саміту пройшли акції протесту перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна. На місці проведення акції зібралися близько 2500 осіб, однак більшість складали туристи. Активісти закликали Трампа і Путіна забезпечити дотримання прав людини в своїх країнах. Крім того, присутні протестували проти політики обох президентів.