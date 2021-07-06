Финляндия направит в Литву и Латвию помощь для патрулирования границы с Беларусью

Финляндия направит дополнительную помощь в Литву и Латвия для усиления контроля на границе с Беларусью. В частности, будут направлены четыре сотрудника Пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Помимо двух патрулей, 14 июля будет отправлено также транспортное средство.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

Кроме того, в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Добавим, что Эстония планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью.