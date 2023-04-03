Фінляндія стане повноправним членом НАТО завтра, - Столтенберг

Фінляндія станет повноправним членом НАТО вже завтра, 4 квітня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що приєднання Фінляндії до Альянсу завершиться завтра.
Завтра до Брюсселя прибуде п
парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО. Після цього рішення затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.
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