Фінляндія стане повноправним членом НАТО завтра, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що приєднання Фінляндії до Альянсу завершиться завтра.

Завтра до Брюсселя прибуде п

парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії до НАТО. Після цього рішення затвердив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

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