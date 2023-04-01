Президент Туреччини затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО

Сьогодні, 1 квітня, турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У президента Ердогана було п'ятнадцять днів, щоб підтвердити рішення парламенту.

Проте цей процес просувався швидко, оскільки, наприклад, у 2020 році підтвердження ратифікації членства Північної Македонії займало два тижні після рішення парламенту.

Нагадаємо, днями парламент Туреччини ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО.

Раніше ми писали, що 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.

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