Финляндия станет полноправным членом НАТО завтра, - Столтенберг

Финляндия станет полноправным членом НАТО уже завтра, 4 апреля, на встрече министров иностранных дел стран Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что присоединение Финляндии к Альянсу завершится завтра.
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парламент Турции ратифицировал членство Финляндии в НАТО. После этого решение утвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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