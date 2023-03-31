Парламент Туреччини ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО
Парламент Туреччини вчора, 30 березня, ухвалив законопроект протоколу вступу Фінляндії до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Законопроект, який затверджує вступ Фінляндії до НАТО, був ухвалений Великим національним збором Туреччини. Пізніше відповідний документ схвалили на Генеральній асамблеї Великих національних зборів Туреччини.
Голосування парламенту Туреччини було останньою перешкодою на шляху Фінляндії до вступу до НАТО. Її можливе приєднання збільшить удвічі сухопутний кордон НАТО з Росією.
Як тільки Туреччина повідомить США про те, що її парламент схвалив заявку Фінляндії, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг офіційно запросить Фінляндію приєднатися до НАТО.
Раніше ми писали, що 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.
Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція недостатньо бореться з тероризмом, щоб вступити до НАТО.
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