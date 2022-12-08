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Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Тетяна Зарембо

Формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

"Путін фактично зробив НАТО сильнішим, він уже зазнав поразки у багатьох питаннях щодо війни в Україні, він вважав, що також може послабити НАТО, а прагнення Фінляндії та Швеції до членства в цьому виявилося помилкою", - зазначив Блінкен.

За його словами, ці країни незабаром приймуть до НАТО. Поки триватиме переговорний процес, США повністю підтримуватимуть Фінляндію та Швецію.

"Ми цінуємо підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів щодо членства Фінляндії до НАТО", - зазначив фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Наступного разу міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії мають зустрітися за два тижні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.

Раніше ми писали, що Швеція депортувала до Туреччини члена Робочої партії Курдистану (РПК), яку вважають терористичною організацією. Зазначимо, що Туреччина є однією із двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції до НАТО. Анкара вимагає, щоб Стокгольм розпочав депортацію всіх людей, яких вона вважає терористами.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга , Фінляндія та Швеція виконують усі вимоги Туреччини щодо вступу до Альянсу.

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НАТОЕнтоні Блінкен