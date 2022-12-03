Для вступу до НАТО. Швеція видала Туреччині члена курдської партії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah .

За даними видання, Махмута Тата було засуджено до шести років і 10 місяців в'язниці в 2015 році, оскільки його звинуватили в членстві в терористичній організації РПК. Через це він попросив притулку у Швеції, але отримав відмову.

Члена РПК доставили до слідчого ізолятора у місті Мольндал і після цього депортували до Туреччини.

Зазначимо, що Туреччина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО. Анкара вимагає, щоб Стокгольм розпочав депортацію всіх людей, яких вона вважає терористами.