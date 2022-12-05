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Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО

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Понеділок 05 грудня 2022 12:11
Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО Фото: Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО. Однак Фінляндія може стати членом Альянсу лише після того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що Угорщина планує ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу вже на початку лютого 2023 року.

Також нагадаємо, за словами глави МЗС Фінляндії, російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Гельсінкі подати заявку на вступ до НАТО .

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