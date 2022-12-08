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Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Татьяна Зарембо

Формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

"Путин фактически сделал НАТО сильнее, он уже потерпел поражение во многих вопросах по войне в Украине, он считал, что также может ослабить НАТО, а стремление Финляндии и Швеции к членству в этом оказалось заблуждением", - отметил Блинкен.

По его словам, эти страны в скором времени примут в НАТО. Пока же продлится переговорный процесс, США будут полностью поддерживать Финляндию и Швецию.

"Мы ценим поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов относительно членства Финляндии в НАТО", - отметил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В следующий раз министры иностранных дел Швеции и Финляндии должны встретиться через две недели.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 5 декабря, правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении страны в НАТО.

Ранее мы писали, что Швеция депортировала в Турцию члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую там считают террористической организацией. Отметим, что Турция является одной из двух стран, которые все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм начал депортацию всех людей, которых она считает террористами.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции по вступлению в Альянс.

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НАТОЭнтони Блинкен