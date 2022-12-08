Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО, - Блинкен

"Путин фактически сделал НАТО сильнее, он уже потерпел поражение во многих вопросах по войне в Украине, он считал, что также может ослабить НАТО, а стремление Финляндии и Швеции к членству в этом оказалось заблуждением", - отметил Блинкен.

По его словам, эти страны в скором времени примут в НАТО. Пока же продлится переговорный процесс, США будут полностью поддерживать Финляндию и Швецию.

"Мы ценим поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов относительно членства Финляндии в НАТО", - отметил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В следующий раз министры иностранных дел Швеции и Финляндии должны встретиться через две недели.