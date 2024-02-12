Фінляндія хоче обмежити переміщення біженців біля кордону

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії направило на розгляд проект пропозиції щодо запровадження процедури перетину кордону. Він стосується посиленого розгляду заяв шукачів притулку, поданих на зовнішніх кордонах ЄС або поблизу них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС Фінляндії.

Згідно із законопроектом, процедура проходження кордону може застосовуватися в усіх міграційних ситуаціях, а не лише у ситуаціях великомасштабної або інструментальної імміграції.

Під час звичайного розгляду запитів про притулок заявники мають можливість вільно пересуватися в межах Фінляндії або до іншого регіону ЄС. А згідно з проектом МВС, заявники повинні залишатися на кордоні або поблизу нього під час розгляду заяви.

Метою процедури є посилення розслідування необґрунтованих заяв та повернення заявників, які отримали негативне рішення. Крім того, перешкоджає переміщенню шукачів притулку з однієї країни-члена в іншу.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

Варто зазначити, що прем'єр Фінляндії Петтері Орпо відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.