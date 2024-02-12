Финляндия хочет ограничить перемещение беженцев возле границы

Министерство внутренних дел Финляндии направило на рассмотрение проект предложения по введению процедуры пересечения границы. Он касается усиленного рассмотрения заявлений искателей убежища, поданных на внешних границах ЕС или вблизи них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Финляндии.

Согласно законопроекту процедура прохождения границы может применяться во всех миграционных ситуациях, а не только в ситуациях крупномасштабной или инструментальной иммиграции.

При рассмотрении запросов об убежище заявители имеют возможность свободно передвигаться в пределах Финляндии или в другой регион ЕС. Согласно проекту МВД, заявители должны оставаться на границе или вблизи него при рассмотрении заявления.

Целью процедуры является усиление расследования необоснованных заявлений и возвращение заявителей, получивших отрицательное решение. Кроме того, препятствует перемещению искателей убежища из одной страны-члена в другую.

Закрытие границ Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

Недавно правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.