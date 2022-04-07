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Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО до конца апреля, - Iltalehti

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Хельсинки, Четверг 07 апреля 2022 19:38
Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО до конца апреля, - Iltalehti Фото: Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в апреле (pixabay com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО до конца апреля. Решению будет предшествовать заявление президента страны Саули Ниинисте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Iltalehti.

По данным источников издания в правительстве Финляндии, решение о подаче заявки на вступление в НАТО будет принято еще до мая, то есть до конца апреля.

Ранее собеседники газеты сообщали, что решение о подаче заявки будет принято в течение первых двух недель мая. Этому будет предшествовать заявление президента страны и рабочей группы, в которую входят лидер парламентских партий.

Издание отмечает, что в финском парламенте имеется сильное большинство, которое выступает за вступление страны в НАТО.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерении уточнить дальнейшие шаги по вступлению страны в НАТО.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Финляндии быструю процедуру вступления в Альянс.

Как сообщало РБК-Украина, Россия пообещала сделать Финляндию мишенью для ответных мер, в случае вступления страны в НАТО.

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