ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия в ближайшие недели уточнит дальнейшие шаги по вступлению в НАТО

Новина українською →
Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 17:51
Финляндия в ближайшие недели уточнит дальнейшие шаги по вступлению в НАТО Фото: Финляндия планирует вступить в НАТО (www.nato.int)
Автор: Александр Белоус

Финляндия уточнит дальнейшие шаги в отношении возможного решения о вступлении в НАТО в ближайшие недели. Министр иностранных дел Пекка Хаависто завил об этом после участия в встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После вторжения России в Украину опросы общественного мнения показали быстрый разворот общественного мнения в Финляндии, и теперь большинство выступает за вступление в НАТО.

Финляндия, государство-член Европейского Союза, имеет общую границу с Россией протяженностью 1300 км. Хаависто сказал, что российское вторжение показало, что Россия готова пойти на все больший риск в своих военных операциях, может быстро мобилизовать более 100 тысяч солдат против соседней страны и более открыто, чем раньше, обсуждала возможность применения своего ядерного и биологического оружия.

"Мы подошли к ситуации, в которой нам может понадобиться сотрудничество", — сказал Хаависто, имея в виду НАТО.

Он добавил, что страны-члены НАТО предложили Финляндии помощь в обеспечении безопасности в процессе подачи заявки, и сказал, что, по их оценкам, рассмотрение заявки займет от четырех месяцев до одного года.

"В июне в Мадриде состоится важный саммит НАТО. Конечно, НАТО интересуется, подадут ли Финляндия и, возможно, Швеция свои заявки на членство до этого", - сказал Хаависто.

Он сказал, что на следующей неделе правительство представит финскому парламенту отчет о том, как решение России о нападении на Украину изменило безопасность Финляндии. Но он добавил, что правительство готово быстро предложить вступление в НАТО, если будет достаточная поддержка со стороны парламента.

После войны с Советским Союзом во время Второй мировой войны Финляндия основывала политику безопасности на поддержании надежной обороны и дружественных отношениях со своим гораздо более крупным соседом.

Эта скандинавская нация участвует в оборонных учениях вместе с соседними Швецией и Норвегией, является членом возглавляемых Великобританией сил JEF и в 2014 году присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО вместе со Швецией, Австралией, Грузией и Иорданией.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители