Финляндия в ближайшие недели уточнит дальнейшие шаги по вступлению в НАТО

Финляндия уточнит дальнейшие шаги в отношении возможного решения о вступлении в НАТО в ближайшие недели. Министр иностранных дел Пекка Хаависто завил об этом после участия в встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После вторжения России в Украину опросы общественного мнения показали быстрый разворот общественного мнения в Финляндии, и теперь большинство выступает за вступление в НАТО.

Финляндия, государство-член Европейского Союза, имеет общую границу с Россией протяженностью 1300 км. Хаависто сказал, что российское вторжение показало, что Россия готова пойти на все больший риск в своих военных операциях, может быстро мобилизовать более 100 тысяч солдат против соседней страны и более открыто, чем раньше, обсуждала возможность применения своего ядерного и биологического оружия.

"Мы подошли к ситуации, в которой нам может понадобиться сотрудничество", — сказал Хаависто, имея в виду НАТО.

Он добавил, что страны-члены НАТО предложили Финляндии помощь в обеспечении безопасности в процессе подачи заявки, и сказал, что, по их оценкам, рассмотрение заявки займет от четырех месяцев до одного года.

"В июне в Мадриде состоится важный саммит НАТО. Конечно, НАТО интересуется, подадут ли Финляндия и, возможно, Швеция свои заявки на членство до этого", - сказал Хаависто.

Он сказал, что на следующей неделе правительство представит финскому парламенту отчет о том, как решение России о нападении на Украину изменило безопасность Финляндии. Но он добавил, что правительство готово быстро предложить вступление в НАТО, если будет достаточная поддержка со стороны парламента.

После войны с Советским Союзом во время Второй мировой войны Финляндия основывала политику безопасности на поддержании надежной обороны и дружественных отношениях со своим гораздо более крупным соседом.

Эта скандинавская нация участвует в оборонных учениях вместе с соседними Швецией и Норвегией, является членом возглавляемых Великобританией сил JEF и в 2014 году присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО вместе со Швецией, Австралией, Грузией и Иорданией.