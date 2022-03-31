Столтенберг пообещал Финляндии "быстрое членство" в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия сможет стать членом Альянса. Он заверил, что этот процесс будет быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.

"Если Финляндия решит подать заявку на присоединение к НАТО, сможет быстро получить членство в Альянсе", - заявил генсек.

Напомним, Столтенберг во время брифинга не стал отвечать на вопрос о предоставленном Украине наступательном вооружении. Однако он заверил, что НАТО будет и дальше поставлять оружие Украине.

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