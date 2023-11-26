Фінляндія готова закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Але в нас є 1300-кілометровий кордон із Росією, і він не обгороджений", - каже Орпо.

При цьому він зазначив, що сухопутний кордон відкритий як такий, але прикордонні пункти можуть бути закриті за необхідності відповідно до статті 16 Закону про прикордонну охорону.

"Прохання про надання притулку можна подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа або в портах, але не на східному кордоні", - наголосив прем'єр.

Зазначимо, що закон про прикордонну охорону у Фінляндії було реформовано влітку 2022 року.

Закон дозволяє централізовано подавати заяви про надання притулку в певних пунктах пропуску на державному кордоні Фінляндії. Поправки до Закону про прикордонну охорону також передбачають гібридний вплив, що використовує міграційні потоки.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

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